OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る、日本の未来構想」にて、構想日本の加藤秀樹代表が、熊本市内の自衛隊基地に配備された新型ミサイルについて言及した。メディアでは大きく報道されていないが、世界中で「国防」が生活の中に押し寄せている中で、日本でも国防と私たちの生活の関係を真剣に考えないといけない時代になったと語った。 【写真を見る】「射程1000km」新型ミサイルを熊本に配備…専守防衛の転換点防衛費10兆円突破の