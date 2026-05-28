生成AIとクリエイティブ。その可能性をめぐる議論が日々更新されていく時代に、クリエイターたちは何を思い、どう距離を取りながら、創作と向き合っているのか。 （関連：【画像あり】SNSで話題になったトミナガハルキ氏のAIツール） 今回からスタートする連載「Create with AI」第1回は、デザイン事務所AMIX代表・トミナガハルキ氏のインタビューをお届け。デザイナーとして活動するかたわら