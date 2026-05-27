障害の有無によらず誰もが関われる農業を目指そうと、由布市に実証拠点施設が完成しお披露目されました。 【写真を見る】製造現場の知見を農福連携に活かすホンダ太陽が農業参入湯布院の宿泊施設と連携大分 由布市湯布院町に開設された農業の実証拠点施設。この取り組みは、ホンダ太陽（日出町）と、由布市で宿泊施設を展開する「ENOWA YUFUIN」が連携して実施します。 27日に開かれた会見ではプロジェクトの構想が発表さ