下半身主導の打撃が身につく「股関節曲げ伸ばし反動ジャンプドリル」打撃において少年野球の現場でよく耳にするのが、「上体の力を抜いてバットを出そう」という指導。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは「下半身の使い方が分からないので、上半身を使わないと打てないんですよね」と解説する。解決策として「股関節曲げ伸ばし反動ジャンプドリル」を推奨している。打球を遠くへ飛