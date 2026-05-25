M!LK 5人組ダンスボーカルグループ・M!LK「好きすぎて滅！」のミュージックビデオが１億回再生を突破した。ミュージックビデオでの1億回突破は自身初の快挙となる。【動画】１億回再生を突破したM!LK「好きすぎて滅！」MV「好きすぎて滅！」は、2025年10月27日にデジタル配信限定リリースされ、2026年2月16日付オリコン週間ストリーミングランキングにて自身初の1億回ストリーミングを突破、その後2月18日に両A面シ