タティスJr.がマイナー時代の18歳にかわした契約パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が、マイナー時代に結んだ投資ファンドとの契約を巡る訴訟で敗訴し、約374万ドル（約5億9300万円）の支払いを命じられた。スポーツビジネスをカバーする米メディア「フロントオフィススポーツ」が伝えている。同メディアによると、タティスJr.はカリフォルニア州の判事から、投資会社「Big League Advance社（BLA）」に対して総額374