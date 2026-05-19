退職予定の自衛官の再就職先として、フェリーの運航や整備の仕事を紹介する説明会が19日、大分市で開かれました。 【写真を見る】フェリー仕事説明会参加したのはベテラン自衛官今人気の理由とは大分 九州運輸局が海運業の人手不足を解消するために開いた説明会には、56歳で退職予定の自衛官ら22人が参加しました。 海運企業などから仕事内容の説明を受けたあと、フェリーで操舵室やエンジンルー