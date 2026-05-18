松茂町に対し、長年、防衛省から交付されてきた交付金が、近々、廃止される見通しとなっています。一体どんな交付金なのか、なぜ廃止されるのか、取材しました。 （記者）「海上自衛隊などが使用する徳島飛行場,、騒音対策として、国は松茂町に交付されてきた毎年8000万円余りの交付金を交付してきました。しかし、この交付金が減額していく方針だということです」 松茂町にある徳島阿波おどり空港、すなわち徳島飛行場