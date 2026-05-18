桑田佳祐が、6月24日にリリースする最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」のCDジャケットデザインを公開した。今作はソロとしては2016年にリリースされた「君への手紙」以来10年ぶりとなるシングルCDで、「人誑し / ひとたらし」、「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」、「南谷ミュージック・シティー」の新曲3曲の収録が発表されている。特に前半2曲は、現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』(4月から放送中)のオープニング
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