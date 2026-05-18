小学生の県ナンバーワンを決める「少年団サッカー大会」の準決勝が5月17日に徳島市で行われ、決勝を戦う2チームが決まりました。準決勝第1試合は、水色のユニフォーム「沖洲フットボールクラブ」と、グレーのユニフォーム「CSPサッカーアカデミージュニア」の対戦。1対1の同点で迎えた、前半12分。沖洲は裏に抜け出した4番・尾田が冷静に流し込み、2対1と逆転に成功します