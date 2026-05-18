5月16日と17日、徳島市中心部で開かれた、アニメの祭典「マチ★アソビ」。30回目の節目となった今回は、過去最大規模での開催となりました。10万人以上が訪れた、2日間の盛り上がりを振り返ります。 （記者）「30回目のマチアソビが開幕しました。見てください、多くのコスプレイヤーでにぎわっています」 2009年にスタートした、アニメの祭典「マチ★アソビ」。30回目の節目となる今回は、過去最大規