きょう午前８時１５分ごろ、山形県寒河江市西根１丁目で軽乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた寒河江市西根の契約社員の女（２５）が過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕されました。 警察や消防によりますと、きょう午前８時１５分ごろ、男性から「車と原付バイクの交通事故で、７０～８０代くらいの女性が口と鼻から血を出してうなっている」などと１１９番通報があったとい