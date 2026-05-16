進学や配置換え、新しい環境での疲れが出やすいこの時季。体のだるさや不眠に悩まされている人も多いのでは？「五月病のような症状には、自律神経を整えて心を安定させることが効果的。そのためには『腸内ケア』も大切」と語るのは、起立性調節障害（OD）を専門とする小児科医でHealth＆Cureクリニック赤坂の院長、山口里恵先生。今回、山口先生に腸内ケアの重要性と、腸内環境を整える食べ物や生活習慣について、詳しく伺いました