永遠の定番「ボーダートップス」ですが、着こなしによっては手抜きに見えてしまうことも。そこで、大人世代におすすめのボーダートップスの選び方を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色を軸にパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。私物のボーダートップスを使った着まわしコーデ3つをもとに解説します。1：テイストミックスでカジュアルを格上げ大人世代のボーダートップスは、好みのスタイ