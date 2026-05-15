サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、難燃メッシュ採用で配線を美しく安全に整えるネジ固定式ケーブルトレー、「200-CT013BK（幅60cm）」と「200-CT014BK（幅90cm）」を発売した。■デスク下の“見えない散らかり”を一気に解決パソコン、モニター、充電器、電源タップ。気づけばデスク下はケーブルでいっぱいになりがち。本製品は幅60cm、90cmのゆとりあるトレーに、電源タップや複数のケーブ