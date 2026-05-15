暖かくなって、日差しが気になり始める季節。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが目をつけたのは、GUの「UVカットシアーパーカ」（2990円）です。軽くて持ち運びにも便利なパーカの魅力と、初夏にぴったりな着まわしコーデを5つ紹介してくれました。やや短め丈がかわいい「UVカットシアーパーカ」GUの「UVカットシアーパーカ」はUVカット機能がついた、透け感が今っぽいパーカ。とても薄くて軽いので持ち運びにも便利