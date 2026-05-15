リトルリーグについて語った山本キャスター先日、あるニュースが話題になりました。DeNAのクーパー・ヒュンメル選手が、ヤクルトの茂木栄五郎選手と旧交を温めたという話題です。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリーふたりの出会いは約20年前に遡ります。当時、日本に住んでいたヒュンメル選手が門を叩いたのが、名門として知られる「武蔵府中リトルリーグ」でした。同じチームで汗を流したヒュンメル選手と茂木選手は久