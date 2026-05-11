RENOSY（リノシー）の不動産投資オーナー様がリアルに集まる機会 RENOSYの不動産投資は、オンラインで始めることができ、専用アプリが運用をサポートします。定期的に家賃収入があり、比較的安定した運用が可能な投資です。 オーナー自身が日々やることはほぼないため、ふと「この運用はあるべきゴールに向かって進んでいるのか？」と心配になることもあるかもしれません。 不動