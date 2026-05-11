子どもたちの交通事故を防ごうと、阿波市の自動車教習所で5月11日、小学生を対象にした交通安全教室が開かれました。（記者）「教習所といえば自動車を思い浮かべますが、今日使われるのは自転車です」この交通安全教室は、阿北自動車教習所と阿波吉野川警察署が、毎年この時期に開催しています。11日は、地元の大俣小学校の1年生と3年生、25人が参加しました。教室では停車中の車の横を自転車で通り抜けるときには、急に開くドア