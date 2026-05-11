A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス＜A.B.C-Z CONNECTION Vol.2＞のゲストアーティストが発表された。2025年に初開催され、第2弾となる本イベントは、8月19日にグランキューブ大阪 メインホール、8月29日・30日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。ゲストは8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。全日とも、ここでしか見られない特別なステージになるだろう。チケットは、A.B.C-Z、