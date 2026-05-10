健康やダイエットのために、なにか運動習慣を身につけたい、と考える人も多いのでは？ESSEベストフレンズ101メンバーの青村怜子さん（44歳・3児の母）もそのひとり。元々運動嫌いでありながらも39歳のときに思いきってランニングを開始、5年経った今でも続いているのだそう。無理なく運動を継続できている理由について、レポートします。運動習慣がつくれなかった30代運動嫌いで、学校の持久走大会には苦しくて辛い思い出しかあ