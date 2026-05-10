家計のお助け食材「豚こま」と「こんにゃく」。今回、”やる気1％の日でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、コスパ最強な「豚こまとこんにゃくのコクうまみそ照り炒め」のレシピを教えてもらいました。豚こま切れ肉は使い勝手抜群！こんにゃくと合わせておかずにもおつまみにもちぎったこんにゃくにからんだ甘〜いみそ味が最高！おつまみにもおかずにもいけちゃいます。赤みそでつ