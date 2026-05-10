日々の食卓でなにかと出番が多い豆腐。「手頃なうえに栄養面も充実していて、どんな味つけにも見事にハマる万能食材です」と話すのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。ここでは、笠原さん流「中華風冷ややっこ」レシピを紹介します。パンチを効かせて定番副菜をアップデート中華風の味つけと香味野菜が相性抜群。美しく盛りつけて食卓映えする一品に。●中華風冷ややっこ【材料（4人分）】 豆腐（絹ごし）1丁 ピー