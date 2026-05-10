環境問題に取り組む国際的な催し、「アースデイ」のイベントが、5月9日と10日の2日間、徳島県吉野川市で開かれました。この催しは、4月22日の「アースデイ」に合わせ、地球環境問題に取り組もうと世界各地で開かれていて、徳島県吉野川市では山川町の川田八幡神社で5月9日と10日の2日間、開かれました。「1000年先の未来につなぐ森の文明」をテーマに、9日には雨乞いの踊りとして受け継がれている「神代御宝踊り