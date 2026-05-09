ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！服がたくさんあっても、着たい服がすぐに見つからない…。その理由は、服の数が多すぎることにあるかもしれません。日々の生活をもっとラクに快適にするための第一歩、それは「服を減らす」こと。そこで今回はミニマルな暮らしにまつわる著作が多数ある、カナダ在住のブロガー筆子さん（現在60代）に服を減らすコツを教えてもらいました。※