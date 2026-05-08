阿波市で毎年恒例になっている「オープンガーデン」。自宅で季節の花々を育てている個人宅の庭などを、2日間限定で公開するイベントです。佐々木さんが一足先にお邪魔して、2026年の見どころを取材しました。 （佐々木）「まずお邪魔するのは、こちらのお庭。うわ～鮮やかですね、お庭の名前は『プティ クール』フランス語で『小さな中庭』という意味です」 テーマは「南ヨーロ