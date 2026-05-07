枝野幸男前衆院議員が2026年5月6日にXを更新し、高市早苗首相の陣営が枝野氏を含む政治家を中傷する動画を作成していたという週刊文春の報道を受け、記事の内容が事実であれば「とうてい容認できるものではありません」と言及した。「渾身の記事であり、記述内容の具体性からも信憑性は高いと思います」週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳正衆院議員を中傷する動画がSNS上に投