プレミアリーグではこの最終盤にアーセナルがマンチェスター・シティに勝ち点2の差をつけて、一歩先んじた。マンチェスター・ユナイテッドは驚異的な回復を見せてチャンピオンズリーグ出場権を手にし、トッテナムとノッティンガム・フォレストは勝利を挙げて必死に降格圏から離れようとしている。上位も下位も目が離せないが、すっかりリーグ戦のモチベーションを失ってしまったように見えるチームが1つある。今節フォレストに敗れ