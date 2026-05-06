「何度言っても伝わらない」「どうして私ばかり…」夫との暮らしのなかで、そんなモヤモヤを抱えていませんか？家事の分担や会話のすれ違い、子どもの独立後の関係性など、夫婦の悩みは尽きないものです。そこで今回は、“トリセツシリーズ”で知られる脳科学者・黒川伊保子さんに、夫婦が心地よい関係を続けるためのヒントを教えてもらいました。毎日のちょっとした意識で、夫婦関係がぐっとラクになるかもしれません。夫婦関係