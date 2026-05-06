徳島城博物館で5月6日、普段接することが少ない「茶の湯」を体験できる催しが行われました。この催しは、「茶の湯」を身近に感じてもらおうと、表千家同門会県支部が開きました。会場の徳島城博物館には、親子連れら約20人が集まりました。はじめに基本の所作を学びます。茶席では歩き方もきっちり決められていて、すり足気味に1畳を6歩で歩きます。このほか、茶席の入り方やお茶菓子の食べ方など1つ1つ所作をならったあと、講義は