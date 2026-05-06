サッカーJ2の徳島ヴォルティスは、ゲルト・エンゲルス監督が休養すると発表しました。サッカー特別リーグを戦う徳島ヴォルティスは、現在2位につけていますが、ここ3試合はJ3のチーム相手に10失点して3連敗と苦しい状況です。徳島ヴォルティスの発表によりますと、こうしたチーム状況をゲルト・エンゲルス監督と協議するなかで、エンゲルス監督の休養を決めたということです。ドイツ出身のエンゲル