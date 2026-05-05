徳島市では、子どもたちを対象とした職業体験イベントが行われ、警察の鑑識作業などに挑戦しました。会場にはヘアメイクや看護師など、さまざまな職業が体験できるブースが設けられました。なかでも、子どもたちの人気を集めたのが、県警の鑑識業務体験。挑戦したのは、事件捜査の基本ともいえる「指紋の採取」です。実際の捜査でも使われるアルミニウム粉末を空き瓶にまぶし、専用のハケで丁寧に叩いていきます。（記者）「