ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！雑誌『天然生活』の人気連載、モデル・俳優の菊池亜希子さんの『ありが10（とう）ふく、みせて！』が書籍化。菊池さんが今会いたいゲストをお迎えし、「そばにいてくれてありがとう」と思う私物について取材しています。ここでは、「ギャラリーフェブ」を営む引田かおりさん（60代）とのおしゃれ対談を抜粋してご紹介。引田さん愛用の5アイテ