投手・大谷に思わぬライバルが現れた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は「投手」として、今季5試合に登板して2勝1敗、30イニングで防御率0.60という成績を挙げている。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「現在のオオタニがいかに球界で圧倒的な投手であるかを物語っている」としたが「オオタニにとっての課題は、その驚異的な防御率を裏づけるだけのイニング数を積み上げられるかどうか。それが先発投手としての評