お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が28日、オフィシャルブログを更新。ゴールデンウィークに予定していた家族旅行“正子ツアー”の変更を明かし、新たなプランを模索していることを報告した。 この日、「ゴールデンウィーク？！★」と題してブログを更新した小原は、「今年のゴールデンウィークは みんなでいったことない岡山・倉敷へいこか！」と以前から家族旅行を計画していたことを報告し、「正子ツアーは随分前から段