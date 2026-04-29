お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が４月27日に49歳の誕生日を迎え、妻・あいさんが同日、自身のオフィシャルブログを連続更新。家族や“尾形軍団”ら仲間たちに よるサプライズの様子を公開し、反響を呼んでいる。 あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いなどを笑いを交えてつづり、ファンか