ファッションセンターしまむらの公式オンラインストアでは、2022年11月11日現在、人気キャラクターの「ポーチ付き3足組ソックス」を予約販売しています。スヌーピーやクロミなど5種類いずれもしまむら通販限定のアイテムです。クロミ ハンギョドン 「ポーチ付き3足組ソックス」は、キャラクター別に現在5種類の予約を受け付けています。サンリオからは、人気のハンギョドンとクロミ。ディズニーからは、トイストーリーとミッキー＆