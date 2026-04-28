（基隆中央社）日本の民間練習帆船「ブルーオーシャンみらいへ」が26日、北部・基隆港に入港した。東4埠頭（ふとう）に30日午前まで停泊する予定で、優美でクラシカルな船体が大きな注目を集めている。台湾港務の基隆港務分公司によると、みらいへは基隆市の台湾海洋大学が進める海事教育協力プロジェクトの招きを受けて訪台した。全長52.16メートル、全幅8.6メートル、マストの高さは約30メートル。昨年開催された大阪・関西万