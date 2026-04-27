格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン）のCOOで実業家・溝口勇児さんが2026年4月26日に公開されたYouTube動画で、元交際相手で人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんと結婚したことについて言及した。てんちむさんは溝口さんと22年から半年ほど交際したことで知られ、以降もたびたび公に交流している。26年3月28日に、三崎さんがてんちむさんと1月30日に結婚したと発