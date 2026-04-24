Insta360の支援を受けて設立されたAntigravityは4月23日（木）、同社の映像技術を用いて世界各地の文化遺産をデジタル化・保存するグローバルプロジェクト「Project ETERNAL」を発表した。 360°全景撮影技術と、複数の写真から3Dモデルを生成する「3Dガウススプラッティング（3DGS）」を活用し、ユネスコ世界遺産から個人の大切な場所までを没入感のあるデジタルレガシーとして保存するという取り組み。文化遺産