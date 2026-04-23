BLUETTI JAPAN株式会社は、ポータブル電源などを対象とした「GWセール」を4月23日（木）から5月14日（木）まで開催している。 最大63％OFFとなる特別価格での販売に加え、購入金額に応じたポータブル電源のプレゼントなど、多数の特典を用意するキャンペーン。 指定セットの購入では、キャンプチェア、キャンプ用ライト、オリジナル抱き枕などのアウトドア用品・人気製品がプレゼントされる。さら