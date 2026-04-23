児童、生徒の学力や学習状況を把握し指導や改善に役立てる学力テストが全国一斉に始まり、大分県内でも全ての公立小中学校で試験が行われています。 【写真を見る】小６・中３で全国学力・学習状況調査大分 この「全国学力・学習状況調査」は全国の小学6年生と中学3年生を対象に2007年度から実施されていて、今回で20回目を迎えます。 このうち大分市立南大分中学校でも23日、国語・数学・英語のテストが行われています。 今