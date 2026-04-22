『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、まきりえこさんが描く日常エッセイマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。あるきっかけで洗濯や掃除を率先的にし始めた夫・クロとら。ただ、唯一苦手な家事があって…？妻の更年期がきっかけで、夫の「家事好き」が開花登場人物今日のポ