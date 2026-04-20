毎日のやるべきことを整理し、心地よく暮らす工夫をご紹介します。Instagramでシンプルな暮らしを発信するミニマリスト・SHIROさん（30代）は、ものだけでなく日々のタスクも絞ることで、暮らしを整えています。忙しい毎日を自分らしく過ごすための工夫を教えていただきました。「今日じゅうに終わらせること」は３つに絞るミニマリストのSHIROさんは、シングルマザーとして小学生の子ども2人を育てながら在宅ワークを行っています