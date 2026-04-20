安達優季容疑者（37）には昨年12月、安達結希くん（11）の母親と再婚してから、出勤途中に必ず立ち寄っていた場所があった。「ほぼ毎朝7時45分ごろに、彼はうちの店（自動車販売店）の前にある自動販売機で缶飲料を購入していました。毎回、彼の黒い車の運転が荒くて、砂利にタイヤの跡が残るほどのスピードで入ってきて駐車。そのときに砂利が販売中の車にはねていたから困っていたのです。次こそは直接注意しようと思っていたら