ミュージカル『テニスの王子様』の木手永四郎役をはじめ、舞台『うらみちお兄さん』にも出演が決まるなど、数々の2.5次元舞台で圧倒的な存在感を放つ若手俳優・二階堂心（にかいどう・しん）が、初のデジタル写真集『too late』をリリースした。今作の撮影テーマは、「ハマったら抜け出せない悪いオトコ」。ちょっとあやうい雰囲気を漂わせる5タイプの男になりきって、今までにない大人な魅力を解放している。インタビューでは、撮