回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、5月7日から6月10日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を週替わりで提供する。■好評企画を5〜6月も継続同社では、1月から「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を継続して実施しており、好評を受けて5月・6月も全国のかっぱ寿司全店で展開する。期間中は、サイドメニューやデザートを中心に、対象商品を特別価格の税込90円で提供する。■新メニューも登場、週替わりで展開5月