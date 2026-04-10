上山市で9日に発生した林野火災は、10日午後、これ以上延焼の恐れがない鎮圧状態となりました。出火当時、現場付近では枯れ草を燃やす「たき火」が行われていて、今回の火災につながったとみられています。この火事は9日午後0時半ごろ、上山市鶴脛町の西山ふるさと公園北東の山中から「煙が見える」と近くの住民から119番通報があったものです。9日は、山形と宮城両県の防災ヘリが出動し、消火活動が展開されましたが消防によりま