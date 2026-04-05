家事やおしゃれの負担を減らし、無理なく節約につなげた実例を紹介します。教えてくれたのは、夫婦2人のミニマルな暮らしを発信するOdekoさん（40代）。以前は、家事もおしゃれも「きちんとこなすこと」を優先するあまり、満足感より出費がかさんでいたそう。しかし、「ちょうどいい」基準を見つけてからは一変。具体的な工夫を伺いました。「ファッションアイテム」とのちょうどいい距離感以前の私にとっては、流行の服を着ること