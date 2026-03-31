手頃な家賃や落ち着いた住環境から、注目を集める「団地暮らし」のよさを紹介します。教えてくれたのは、子どもの頃に団地で育ち、2年前から夫婦で築40年の団地暮らしを始めたESSEonlineライターの松尾千尋さん（40歳）。築年数の古さを理由に敬遠されることもありますが、リフォームされている物件もあるそう。松尾さん流の団地に住む際のチェックポイントについてつづります。1：共用スペースから「暮らしの雰囲気」をチェックひ